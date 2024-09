Giordano: «Lazio-Verona? A livello di sistema di gioco non mi aspetto sorprese. Noslin…». Le parole dell’ex giocatore

La Lazio affronterà il Verona di Zanetti. Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare del match. Le sue parole.

PAROLE– «A livello di sistema di gioco non mi aspetto sorprese. Forse qualche giocatore che andrà a prendere il posto di qualcun altro, ma credo sia il momento di insistere con il 4-4-2 perché ha dato certezze soprattutto nel secondo tempo contro il Milan. Siamo all’inizio, non possiamo andare stravolgere tante situazioni, è il momento di dare certezze ai giocatori. Poi giocando ogni tre giorni ci sarà occasione di far giocare tutti quanti ».

NOSLIN– «La stagione è lunga, Dia fino alla partita con il Milan era un’alternativa di Noslin e Castellanos, poi con la prestazione si è guadagnato il posto da titolare in questo momento. Sono ragazzi che devono crescere e non ci sono certezze. Noslin mi dà l’idea di poter giocare in più posizioni, anche se il meglio a Verona l’ha fatto centralmente. È arrivato dopo l’addio di Immobile, quindi si è ritrovato anche questa responsabilità non da poco ».