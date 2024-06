Giordano: «La Lazio deve ascoltare i tifosi. Baroni ha esperienza e porta entusiasmo». Poi sul mercato… Le parole dell’ex biancoceleste

Intervenuto ai microfoni dell’edizione romana de Il Corriere della Sera, Bruno Giordano ha parlato della Lazio e del mercato portato avanti dalla società. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Greenwood, mi piace tantissimo. Sarebbe un vero colpo, di quelli che il tifoso spera sempre che la società riesca a realizzare. Può giocare in vari ruoli, crea scompiglio nelle difese avversarie, in Italia farebbe la differenza. Se la società valuta questo tipo di acquisti, significa che ha capito che manca qualità alla rosa.

Una punta oltre a Castellanos e Immobile? Ne sono convinto. Castellanos è buono ma non è un bomber. Immobile nell’ultimo anno e mezzo è calato. Ci saranno tante partite, quindi è importante che l’allenatore abbia diverse alternative a disposizione. Baroni? Ha esperienza, porta entusiasmo e nelle ultime stagioni ha fatto bene. Abbiamo giocato spesso contro, stiamo ora nella stessa chat che raduna molti giocatori ex Napoli. Lui è uno equilibrato, composto, a modo. Non ci ho parlato in questi giorni, ma gli ho mandato un messaggio quando è diventato allenatore della Lazio. Gli ho fatto l’in bocca al lupo e mi sono raccomandato tanto.

Le preoccupazioni dei tifosi? A Roma è normale che la piazza spinga per avere sempre di più. La società deve capire che dietro alla Lazio c’è un popolo che non si rassegnerà e che metterà sempre pressione per ottenere il meglio. Vedremo se la dirigenza saprà ad ascoltare il pubblico».