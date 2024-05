Giordano: «La Lazio per fare il salto di qualità deve prendere d’esempio il Dortmund, ecco perchè»

Giordano, l’ex attaccante della Lazio fa il punto sui biancocelesti rilasciando queste dichiarazioni a Radiosei

PAROLE – La Lazio deve cresce a livello europeo. Io sono convinto che potremmo farlo, perché la piazza è importante e la storia anche. La società non è indebitata, l’importante e voler migliorare, come insegna l’Atalanta. Gasperini parla giustamente di competenza e senso di appartenenza, sono le basi per crescere. Certo, è la società che deve fare il primo passo per arrivare a questi obiettivi. Partendo da uno sponsor ad esempio, ma ci sono sicuramente anche altre piccole grandi cose che potremmo migliorare. Ci sono tutte le componenti per fare il salto di qualità. Prendere ad esempio quello che ha fatto il Borussia Dortmund ad esempio, cercare un modello importante da seguire conscio che non sarai mai il PSG o il City