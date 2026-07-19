Giordano: «Sono in attesa come tutti! Curioso della squadra che ne verrà fuori»

Bruno Giordano, ex Lazio, ha commentato il mercato che sta affrontando il club in questa sessione. Le dichiarazioni

L’ex giocatore Bruno Giordano ha commentato la situazione del mercato della Lazio in un’intervista a Il Corriere della Sera, sottolineando come la fase di stallo non sia motivo di allarme. Secondo Giordano, la società sta valutando con attenzione ogni mossa, cercando giocatori che possano inserirsi al meglio nel progetto di Gennaro Gattuso. L’ex biancoceleste invita tifosi e osservatori a mantenere fiducia nel lavoro della dirigenza, convinto che la calma e la strategia consentiranno di completare il mercato in maniera mirata, senza rischiare di compromettere l’equilibrio della rosa.

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«Come tutti i tifosi, sono in attesa. Voglio capire che tipo di rosa verrà costruita. Preoccuparsi in questo momento non serve, perché improvvisamente possono arrivare giocatori di alto livello. La società, però, deve riuscire a rilanciare la squadra completando i propri progetti. E, trattandosi della Lazio, si parla di programmi davvero significativi».