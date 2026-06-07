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Il curioso caso di Gimenez, l’osservato speciale di Gattuso ha segnato diverse reti contro la Lazio! Il retroscena

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2 giorni ago

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L’obiettivo di calciomercato della Lazio ha fatto male ai biancocelesti: il retroscena su Gimenez contro la squadra capitolina

La Lazio è alla ricerca di un rinforzo in attacco, e l’obiettivo principale di mercato di Gennaro Gattuso è Santiago Gimenez, attaccante del Milan che ha già lasciato il segno contro i capitolini nelle competizioni europee. L’attaccante messicano è infatti ricordato dai tifosi biancocelesti per alcune partite in cui ha inflitto diversi gol alla squadra romana, dimostrando fiuto del gol e capacità di incidere nei momenti decisivi.

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Il precedente europeo di Gimenez contro i biancocelesti

Il percorso recente del centravanti messicano contro la Lazio è emblematico della sua pericolosità. Il 8 settembre 2022, nella gara di Europa League, segnò una doppietta che contribuì al 4-2 del Feyenoord.

Pochi mesi dopo, il 3 novembre 2022, decise il match d’andata contro la Lazio con un gol che fissò l’1-0 per i neerlandesi. Infine, il 25 ottobre 2023, in Champions League, realizzò ancora una doppietta nel 3-1 che sancì la sconfitta dei biancocelesti a Rotterdam.

Lazio, mercato e strategie offensive

Il fatto che Gimenez abbia già segnato più volte contro la Lazio aumenta l’interesse della società: Gattuso cerca un attaccante capace di incidere e garantire gol costanti. La dirigenza biancoceleste monitora il giocatore con attenzione, valutando possibilità di trattativa e scenari futuri in vista del calciomercato estivo. L’esperienza internazionale e la capacità di finalizzare nelle competizioni di alto livello fanno di Gimenez un profilo ambito, capace di portare incisività e imprevedibilità al reparto offensivo della Lazio.

La strategia di mercato dei biancocelesti punta dunque a rafforzare l’attacco con giocatori di qualità e già testati a livelli internazionali, mentre il club continua a pianificare il mercato in modo mirato, cercando di completare la rosa con elementi che possano garantire gol, presenza fisica e capacità di incidere nei momenti chiave della stagione.

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