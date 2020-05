Serie A, Giletti: «Scudetto a tavolino? La stagione deve avere un esito»

Il noto conduttore televisivo, tifoso della Juventus, ha espresso il suo parere riguardo l’assegnazione dello Scudetto a tavolino

Lazio e Juventus, prima dello stop causato dal Coronavirus, si stavano contendendo il primo posto in Serie A.

Al momento i bianconeri sono avanti di un punto. In esclusiva a JuventusNews24, Massimo Giletti ha detto la sua riguardo l’assegnazione del titolo nel caso in cui il campionato non dovesse concludersi: «Non sarebbe uno scudetto di cui andare fieri, ma chi sta in testa è giusto che vinca. La stagione, comunque, deve avere un esito. Anche in funzione delle squadre a cui saranno assegnati i posti UEFA nella prossima stagione».