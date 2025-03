Gila Real Madrid, il calciomercato infiamma per il laziale

Gila Real Madrid, dopo De La Fuente anche Perez tiene d’occhio il talento della Lazio: le ultime sull’asse Roma Madrid

Gila Real Madrid è una storia d’amore che non è andata per il meglio, conclusasi dopo sole due presenze con la maglia dei blancos e con la partenza direzione Roma, sponda biancoceleste. La Lazio ha messo a segno un grande colpo di calciomercato, prelevando un giovane molto promettente da una delle giovanili più blasonate del mondo, permettendogli di crescere. Così è stato sia per Sarri, Baroni, Tudor che per Martusciello.

Stando alle parole della Gazzetta dello Sport, i blancos avrebbero appoggiato l’orecchio sui muri di Formello per capire quanto potrebbe valere il proprio ex giocatore. La motivazione? I blancos detengono il diritto al 50% sulla sua futura vendita. Cifre che potrebbero rivelarsi interessanti per un “esubero” scartato in Italia dagli spagnoli. Nel frattempo, Manchester City, PSG e Bayern Monaco tengono d’occhio il biancoceleste in vista della prossima sessione di calciomercato.