Gila, quale sarà il futuro del centrocampista della Lazio: ci sono molte squadre sul biancoceleste! - Lazio News 24

Mario Gila tra rinnovo con la Lazio e tentazioni di mercato: Milan, Inter e Real Madrid osservano

Il futuro di Mario Gila è uno dei temi caldi in casa Lazio. Il contratto del difensore spagnolo scade a giugno 2027, ma al momento non sono ancora iniziati i colloqui per un possibile rinnovo. Una situazione di stallo che potrebbe aprire spiragli interessanti per diversi club, sia in Italia che all’estero. Tra le società più attente alla situazione di Mario Gila ci sono il Milan e l’Inter, entrambe pronte a sondare il terreno in vista della prossima finestra di mercato.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, i nerazzurri sarebbero particolarmente interessati a inserire un profilo giovane e di prospettiva nel proprio reparto arretrato. L’obiettivo dell’Inter, infatti, è ringiovanire la rosa e sfruttare parte del budget rimasto dal mercato estivo per rinforzare la difesa già a gennaio. In questo contesto, Mario Gila rappresenta un profilo ideale: classe, disciplina tattica e una notevole capacità di adattamento al gioco di costruzione dal basso, qualità sempre più richieste nel calcio moderno.

Dall’altra parte, anche il Milan segue con grande attenzione l’evoluzione della situazione contrattuale di Gila. Il club rossonero, che in passato ha mostrato difficoltà nel trovare continuità difensiva a causa di infortuni e rotazioni forzate, vede nello spagnolo un’opportunità interessante. Non è un caso che l’attuale direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sia stato proprio colui che portò il difensore alla Lazio, intuendone fin da subito il potenziale. Il dirigente albanese ritiene che Mario Gila possa inserirsi perfettamente nei meccanismi difensivi della squadra, garantendo solidità e affidabilità.

Sul fronte biancoceleste, la Lazio non ha fretta ma è consapevole di dover monitorare la situazione. Maurizio Sarri continua a considerare Mario Gila un elemento importante del gruppo, anche se la concorrenza interna e la possibile valorizzazione economica del giocatore spingono la società a valutare ogni scenario.

Intanto, il Real Madrid osserva con attenzione: nel contratto che ha legato Gila alla Lazio è infatti presente una clausola che garantisce ai blancos il 50% sulla futura rivendita. Un dettaglio che rende ogni movimento di mercato potenzialmente vantaggioso anche per il club spagnolo, pronto a beneficiare di una futura cessione.

Il futuro di Mario Gila resta dunque incerto: tra rinnovo, tentazioni milanesi e l’occhio vigile del Real Madrid, il difensore spagnolo è destinato a essere uno dei nomi più chiacchierati delle prossime sessioni di mercato.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO