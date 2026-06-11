Calciomercato
Gila Napoli, i partenopei attendono! Lotito alza un muro: gli aggiornamenti
Gila Napoli, gli azzurri attendono novità. Non ci sono veti di Gennaro Gattuso, ma Lotito alza un muro: cosa filtra
La strategia globale per rinforzare la retroguardia passa inevitabilmente da Mario Gila. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, ha già preso una decisione netta, promettendosi in modo incondizionato al Napoli. La dirigenza partenopea ha individuato in lui il primo nome per la difesa, affiancando a questa complessa operazione anche il forte interesse per Andrea Natali. Il tesserato in forza al Bayer Leverkusen è considerato a tutti gli effetti un investimento programmato per il futuro, delineando una doppia mossa di mercato. L’intesa col primo obiettivo è estremamente salda, ma la trattativa ha subito un’improvvisa fase di stallo che richiede oggi molta pazienza strategica.
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Il muro di Claudio Lotito su Mario Gila
Dall’altra parte della barricata c’è la ferma opposizione della Lazio. In questo momento delicato, Claudio Lotito respinge ogni assalto, proteggendo gelosamente il proprio tesserato. La posizione è del tutto chiara, ma si scontra ogni giorno con la complessa realtà dettata dall’imminente scadenza del contratto. Trattenere a tutti i costi un giocatore con un accordo in esaurimento non è semplice e rischia di creare pericolose tensioni interne. Il patron si trova costretto a dover soppesare attentamente le proprie scelte, poiché forzare una permanenza indesiderata risulterebbe estremamente controproducente sia nel breve che nel lungo termine.
Nessun veto da Gennaro Gattuso su Mario Gila
Nonostante circolassero alcune ricostruzioni mediatiche, non è arrivato alcun veto da parte di Gennaro Gattuso. L’allenatore non ha posto alcun ostacolo, smentendo le voci di una sua potenziale interferenza. La palla passa ora unicamente nelle mani della società laziale, che dovrà prendere la necessaria decisione definitiva. Con due club profondamente coinvolti, l’esito della vicenda dipenderà esclusivamente dalle mosse attuate nella Capitale, ascoltando con attenzione le chiare motivazioni espresse dal diretto interessato in queste ore!
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