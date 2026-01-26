Gila conteso tra Milan e Inter, scenario da monitorare verso l’estate

Gila resta al centro delle attenzioni di mercato: dopo i sondaggi dell’Inter, anche il Milan si è allertato sul difensore, in una situazione destinata a restare silenziosa

Il nome di Mario Gila continua a circolare con insistenza nei radar delle big italiane. Come riportato su X da Alfredo Pedullà, il Milan sarebbe in allerta da circa venti giorni sul difensore della Lazio, dopo i primi sondaggi esplorativi effettuati dall’Inter.

Una situazione che, al momento, resta sotto traccia e senza conferme ufficiali. Pedullà parla chiaramente di “gioco delle parti”: dai diretti interessati non arrivano segnali, né sono attese prese di posizione pubbliche. Un copione classico del mercato, soprattutto quando si tratta di profili giovani ma già affidabili, e quando l’orizzonte temporale è più estivo che immediato.

Gila, difensore centrale classe 2000, si è ritagliato uno spazio sempre più importante nella retroguardia biancoceleste grazie a continuità, letture difensive e affidabilità nel gioco aereo. Caratteristiche che non sono passate inosservate, soprattutto in un contesto in cui sia Milan sia Inter sono alla ricerca di centrali con margini di crescita ma già pronti per il grande palcoscenico.

In casa Lazio, al momento, il tema non è sul tavolo in maniera esplicita. Il club considera Gila una risorsa importante e non ha interesse a esporsi pubblicamente su possibili scenari futuri. Tuttavia, il fatto che il suo nome venga monitorato “anche per l’estate” indica come il suo profilo sia entrato stabilmente nei dossier delle big.

Il quadro resta quindi in evoluzione silenziosa. Nessuna accelerazione, nessuna conferma ufficiale, ma segnali chiari di attenzione. Il nome Gila è destinato a tornare d’attualità nei prossimi mesi, quando il mercato uscirà definitivamente dalla fase di sondaggi per entrare in quella delle decisioni.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, sirene inglesi incessanti per Dele-Bashiru! La cifra sul tavolo