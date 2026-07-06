Gila Milan, affare in chiusura: spunta Calvani come carta vincente

Gila Milan, la fumata bianca potrebbe arrivare tra oggi e domani: inserito anche il classe 2008 Calvani nella trattativa

Il calciomercato del Milan è pronto a piazzare un colpo sensazionale in difesa. La trattativa per strappare Mario Gila alla Lazio è ormai arrivata alle battute finali. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, la chiave strategica per sbloccare definitivamente il muro biancoceleste risponde al nome di Lorenzo Calvani, promettente laterale sinistro classe 2008.

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La valutazione di Gila e il ruolo decisivo di Calvani

Il presidente Claudio Lotito ha fissato il prezzo del difensore spagnolo a ben 30 milioni di euro, senza alcuna intenzione di fare sconti. Questo perché il club biancoceleste dovrà versare il 50% della plusvalenza al Real Madrid. Per raggiungere questa valutazione, il dirigente rossonero Jovan Kirovski ha deciso di inserire nell’operazione il cartellino del giocatore, gioiello delle nazionali giovanili azzurre da tempo nel mirino per il progetto Milan Futuro.

Il maxi contratto per Gila e la spinta di Amorim

Il centrale spagnolo ha espresso una netta preferenza per il trasferimento a Milano, mettendo in secondo piano ogni altra proposta. Il difensore spagnolo avrebbe già avuto un colloquio telefonico con il tecnico Rúben Amorim, che lo considera l’architrave della sua nuova retroguardia. Per lui è pronto un ricco contratto quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Alejandro Camaño accelera la fumata bianca per Gila alla corte del Milan

A confermare l’imminente chiusura dell’affare è la presenza di Alejandro Camaño, procuratore del difensore, nelle vesti di intermediario ufficiale tra i due club. La fumata bianca è attesa tra oggi e domani: con questo innesto, gli investimenti estivi del patron Gerry Cardinale sfonderanno ufficialmente il muro dei cento milioni di euro.