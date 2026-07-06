Lazio, Lotito tenta il colpo Lulic: riflessioni in corso. I dettagli

Lazio, dopo il naufragio della trattativa con Peruzzi il club biancoceleste valuta la posizione di Senad Lulic. I dettagli

La settimana che porta al raduno ufficiale della Lazio si apre sotto una fortissima tensione societaria e ambientale. Come riportato dall’Il Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito è al bivio e sta studiando le prossime mosse dirigenziali in un clima di contestazione radicale dopo il corteo della tifoseria andato in scena il 2 luglio.

Il piano di Lotito e il clamoroso ritorno di Lulić

Nelle idee del patron biancoceleste c’era la volontà di inserire nei quadri societari un grande ex per ricoprire il ruolo di club manager, una figura che faccia da collante tra spogliatoio, allenatore e dirigenza. Dopo il definitivo naufragio della trattativa per riportare a Formello Angelo Peruzzi, l’attenzione si è spostata su un ritorno clamoroso: quello dell’eroe del 26 maggio, Senad Lulić, lontano da Roma dal 2021.

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Il no dei tifosi all’ingresso societario di Lulić

La risposta dell’ambiente laziale è stata però di totale opposizione. Non c’è nulla di personale contro Angelo Peruzzi o Senad Lulić, ma la tifoseria ha chiesto apertamente l’ammutinamento di tutte le bandiere storiche di fronte agli inviti del presidente. Il rifiuto dell’ex portiere è stato accolto sui social come un trionfo e lo stesso muro è atteso per l’ex centrocampista bosniaco.

Settimana di vigilia tra Gattuso e il boicottaggio

Mentre si attende di capire se il patron avvierà i contatti per convincere l’ex Lazio, la squadra si prepara al raduno di giovedì, a cui seguiranno le visite mediche e l’attesa conferenza stampa del nuovo tecnico Gennaro Gattuso. I gruppi organizzati, tuttavia, hanno già annunciato il boicottaggio della campagna abbonamenti e si ritroveranno sabato al Teatro Manzoni per gli “Stati Generali della Lazialità” indetti da Alberto Ciapparoni e Federico Marconi.