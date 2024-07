Gila TORNA sulla scorsa stagione: «È stata tosta. Vi dico COSA non mi aspettavo». Le parole del difensore spagnolo

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Mario Gila è tornato a parlare della scorsa stagione con la maglia della Lazio. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «L’anno scorso è stato tosto sotto ogni punto di vista per la Lazio. Dopo tre anni non riuscivamo più a dare quello che chiedeva Sarri ed eravamo entrati in una spirale negativa. Il tecnico ha deciso di andare via e me lo aspettavo. Mi ha stupito invece il passo indietro del mister croato perché avevamo ottenuto ottimi risultati sino a fine campionato. Da entrambi però mi porto dietro un bagaglio immenso».

