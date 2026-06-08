Gila Lazio, lo spagnolo è incedibile per Gattuso nonostante le richieste

Gila Lazio, il nuovo tecnico Gennaro Gattuso punta forte sul difensore centrale nonostante le richieste. Il punto

Il futuro della difesa della Lazio si trova a un bivio cruciale in vista della prossima stagione calcistica. Il presidente Claudio Lotito ha intenzione di blindare i pezzi pregiati della rosa per consegnare una squadra competitiva al nuovo tecnico, ma le sirene del mercato internazionale continuano a farsi sentire con insistenza Formello. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il destino del centrale spagnolo Mario Gila rimane uno dei nodi più intricati e delicati da sciogliere per la dirigenza biancoceleste.

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Il patto di Lotito per trattenere Gila

Il patron biancoreggiante ha voluto rassicurare l’allenatore Gennaro Gattuso, promettendo il massimo sforzo societario per evitare la partenza del calciatore. Tuttavia, questo patto di ferro potrebbe vacillare di fronte a una proposta economica irrinunciabile: la Lazio lascerà partire lo spagnolo soltanto davanti a un’offerta cash da almeno 30 milioni di euro. Si tratta di una valutazione altissima per un difensore che ha attualmente un solo anno di contratto residuo, ma che riflette il valore assoluto del classe 2000.

Le big europee si muovono per il cartellino di Gila

La concorrenza per il centrale è agguerrita e di primissimo livello. Sulle tracce del centrale si sono mosse concretamente le grandi big del Nord e il Napoli in Serie A, ma i pericoli maggiori arrivano dall’estero. Club dal blasone internazionale come Chelsea e Atletico Madrid hanno sondato il terreno, offrendo al venticinquenne la possibilità di fare un salto immediato sia dal punto di vista economico che delle ambizioni sportive.

I timori di Gattuso

Al di là delle cifre, a preoccupare lo staff tecnico è l’aspetto psicologico. Gattuso teme che trattenere Gila controvoglia possa minare la serenità dello spogliatoio. Sebbene l’attaccamento dello spagnolo alla maglia non sia in discussione, l’assenza dalle coppe europee e un mercato finora prudente rischiano di pesare sulle motivazioni del giocatore, spingendolo a valutare l’addio immediato.