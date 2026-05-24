Gila e le avances di mercato! L’addio pare imminente: le compagini sullo sfondo

Mario Gila ha scritto una lettera che grida “addio” alla Lazio. Diverse le compagini sulle tracce dello spagnolo: il punto

Il futuro di Mario Gila sembra ormai irrimediabilmente lontano dalla Capitale. Il difensore spagnolo ha infatti scritto una lunga e toccante lettera d’addio alla Lazio, un gesto che anticipa una imminente separazione estiva. Come riportato dal noto esperto di trattative Nicolò Schira, il calciatore ha espresso chiaramente la volontà di iniziare un nuovo capitolo professionale altrove.

Nonostante un contratto calcistico valido fino al 2027, l’avventura in maglia biancoceleste pare arrivata ai titoli di coda. I tifosi hanno accolto la notizia con grande commozione, consapevoli di perdere un elemento di assoluto affidamento per il campo.

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L’asta internazionale per il difensore della Lazio

La decisione di salutare Roma ha immediatamente acceso i radar dei top club, pronti a darsi battaglia durante le trattative estive. Sulle tracce dell’iberico si sono già posizionate con forza la Juventus, il Milan e il Napoli. Le tre grandi potenze italiane intendono rinforzare i rispettivi reparti arretrati con un profilo di sicuro rendimento. All’estero, invece, si registra il forte e concreto interesse dell’Atletico Madrid, pronto a riportare in patria il centrale. La concorrenza per assicurarsi le sue prestazioni sportive si preannuncia estremamente serrata nei prossimi mesi.

L’alleato strategico del Real Madrid nell’affare Lazio

Nello sviluppo di questa complessa operazione, un ruolo assolutamente cruciale verrà recitato dal Real Madrid. I Blancos, infatti, conservano una clausola sul 50% del valore della futura rivendita del cartellino. Questa particolare condizione economica impone alla Lazio di massimizzare il profitto dalla cessione, poiché la metà della cifra incassata volerà direttamente in Spagna.