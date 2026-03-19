Gila sempre più lontano dalla Lazio, assalto dall’Europa: spunta una nuova offerta dalla Premier

Mario Gila pare destinato a lasciare la Lazio a fine stagione. Dal contratto in scadenza all’interesse di diverse squadre inglesi e non solo

Il futuro di Mario Gila resta uno dei temi più caldi in vista della prossima estate. Il centrale biancoceleste, legato al club capitolino da un contratto in scadenza nel 2027, non avrebbe ancora aperto al rinnovo e questa situazione rischia di trasformarsi in un fattore decisivo per le strategie della società.

In casa Lazio la posizione di Mario Gila viene seguita con grande attenzione. Il club vorrebbe provare a capire margini e possibilità per un eventuale prolungamento, ma al momento la sensazione è che la distanza resti importante. Proprio per questo motivo, la pista che porta a un addio estivo appare oggi tutt’altro che secondaria.

Il profilo del difensore ex Real Madrid, d’altronde, continua ad attirare diversi estimatori sia in Italia che all’estero. In Serie A il suo nome è stato accostato al Milan e anche all’Inter, club che da tempo monitora la situazione con interesse. La concorrenza, però, non si limita al campionato italiano.

Gila, dalla Spagna alla Premier: tutte le pretendenti

Secondo quanto riportato da Defensacentral, attorno a Mario Gila si starebbe muovendo un numero sempre più ampio di società europee. In Spagna resta viva l’attenzione dell’Atletico Madrid, mentre in Inghilterra non mancano gli apprezzamenti da parte di Bournemouth e Leicester.

Ma il dettaglio più rilevante riguarda soprattutto un altro fronte di Premier League: sull’ex difensore del Real Madrid si sarebbe inserito anche l’Aston Villa, pronto potenzialmente a mettere sul tavolo una proposta da 30 milioni di euro. Una cifra significativa, che inevitabilmente farebbe riflettere il club biancoceleste.

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Mario Gila Lazio, i 30 milioni dell’Aston Villa e l’ombra del Chelsea

L’eventuale offerta dell’Aston Villa rappresenterebbe uno scenario da non sottovalutare, anche perché la Lazio dovrebbe comunque riconoscere al Real Madrid il 50% della futura rivendita del calciatore. Un aspetto economico che pesa e che renderebbe ancora più delicata qualsiasi valutazione sul destino del centrale spagnolo.

Inoltre vi è anche l’interesse del Chelsea, la quale avrebbe acceso i riflettori sul difensore biancoceleste. Il quadro, quindi, è sempre più definito: Mario Gila piace, e piace tanto. La prossima estate potrebbe così trasformarsi in un vero crocevia per il futuro del giocatore e della Lazio, chiamata a scegliere tra il tentativo estremo di trattenerlo e la possibilità di monetizzare davanti a offerte importanti.