Gila FUORI in Lazio Nizza: problema FISICO per lo spagnolo. Le condizioni

Gila, il difensore spagnolo è uscito dal terreno di gioco per un problema fisico durante la partita contro il Nizza: i dettagli

La partita tra Lazio e Nizza volge verso la sua conclusione, con i biancocelesti che blindano il risultato, ma in particolar modo i tre punti confermandosi dopo la scorpacciata di Amburgo.

Baroni, proprio per il risultato roboante contro i francesi, ha optato secondo quanto viene riportato da Sky Sport, per il cambio riguardo Gila, il quale ha accusato un problema fisico. Il tecnico toscano quindi ha preferito non rischiare, sostituendo lo spagnolo per far entrare invece Romagnoli.