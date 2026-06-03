Gila fa felice Gattuso: arriva il suo pupillo

La sessione estiva del calciomercato si preannuncia particolarmente complessa per la Lazio, chiamata a gestire una delle spine più delicate della propria rosa in vista del prossimo raduno.

Al centro dei pensieri della dirigenza capitolina c’è infatti il futuro di Mario Gila, il difensore centrale nato a Barcellona che si è imposto come un elemento insostituibile nell’assetto arretrato bianconceleste.

Il calciatore di 25 anni, legato al club da un contratto in scadenza nel 2027, ha implicitamente manifestato una chiara intenzione di esplorare nuove sponde professionali, non aprendo alle prime proposte di rinnovo contrattuale avanzate dal sodalizio romano.

Nonostante la volontà d’addio espressa chiaramente dall’entourage dello spagnolo, il presidente Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di concedere sconti.

Sostenere che il centrale sia assolutamente inamovibile potrebbe essere un’esagerazione, ma è una certezza assoluta che strapparlo alla scuderia capitolina richiederà uno sforzo economico colossale, dato che la valutazione minima è stata fissata rigidamente a 30 milioni di euro.

Questa elevata pretesa finanziaria non è un semplice capriccio societario, ma deriva da un vincolo strategico stipulato nel 2022 con il Real Madrid. Il club castigliano, infatti, conserva il 50% sulla futura rivendita del difensore catalano.

Cedere il giocatore a cifre inferiori al valore stabilito significherebbe dimezzare i profitti netti, privando la società dei fondi necessari per tornare immediatamente sul mercato e colmare una lacuna profonda. Da Napoli però arrivano voci di uno scambio che fa gola a Gattuso.

Gila-Napoli a tutti i costi: Gattuso chiede Vergara

In questo scenario di forte rigidità finanziaria si inseriscono le grandi manovre del Napoli, fortemente intenzionato a regalarsi il centrale iberico per blindare il proprio pacchetto arretrato.

La dirigenza partenopea osserva attentamente da lontano l’evoluzione della vicenda contrattuale, consapevole che la ferma posizione dei capitolini imporrà una trattativa basata sul perfetto bilanciamento tra domanda e offerta, venendosi incontro per limare le distanze complessive.

Per sbloccare l’operazione senza dover sborsare l’intera cifra di 30 milioni di euro richiesta, si sta valutando l’inserimento di una contropartita tecnica estremamente gradita a Gennaro Gattuso.

Gila-Napoli a tutti i costi: Gattuso chiede Vergara – lazionews24.com (foto: profilo IG Vergara)

Il nuovo allenatore della formazione romana ha infatti espresso un grandissimo apprezzamento per il profilo di Antonio Vergara, trequartista di 22 anni di proprietà degli azzurri.

Il giovane talento italiano, nato nel 2003 e reduce da un percorso di costante maturazione, vanta una valutazione di mercato stimata intorno ai 20 milioni di euro e possiede quelle precise doti di inventiva e rapidità tra le linee necessarie nello scacchiere tattico del tecnico calabrese.

L’inclusione del cartellino del fantasista azzurro nella trattativa consentirebbe alla compagine romana di dimezzare l’esborso economico cash e di assicurarsi contemporaneamente un profilo futuribile di indubbio spessore, ideale anche per le rotazioni della Nazionale Italiana.

Le diplomazie dei due club sono già attivamente al lavoro per verificare la fattibilità di uno scambio che andrebbe a ridisegnare gli equilibri di entrambe le rose.