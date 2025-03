Gila «Felice di vivere questa esperienza indimenticabile»

Il difensore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha manifestato il suo entusiasmo per la prima convocazione con la Spagna

Il difensore della Lazio, Mario Gila, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali della nazionale spagnola, dove ha manifestato tutto il suo entusiasmo per la prima convocazione.

LE PAROLE – «Sono davvero felice, per me è un sogno essere qui. Quando mi ha chiamato il mister per me è stata una notizia bellissima e sono stato molto contento. La convocazione? Ero a casa a guardare la televisione, mi ha contattato l’allenatore e sono stato subito entusiasta. Sono felice di poter vivere questa esperienza indimenticabile e unica, voglio godermela al 100%».