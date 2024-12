Gila a DAZN: «Sfida difficile, ma siamo in fiducia, vogliamo lottare su tutti gli obiettivi»

Le parole di Gila, difensore della Lazio, a DAZN prima del calcio d’inizio della partita dei biancocelsti contro il Parma

Gila ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Parma Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Sì, è una sfida molto difficile, sappiamo che in casa sono forti, contro le big hanno giocato sempre bene. Dobbiamo giocare come sappiamo, con la fiducia che ci hanno dato tutte le vittorie, sicuramente faremo una bella partita e arriverà un risultato ottimo. Siamo in un momento felice, dove la squadra sta bene e in fiducia e in più i tifosi ci seguono e non c’è una partita migliore per andare avanti a vincere e lottare per grandi cose».