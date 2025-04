Gila a DAZN: «Oggi sfida importantissima, se battiamo l’Atalanta e troviamo i tre punti…». Le sue dichiarazioni prima del match

GILA – «Stiamo facendo fatica per ottenere i tre punti, è vero ci manca qualcosa, cattiveria difensiva e offensiva ma siamo fiduciosi del lavoro nostro. Oggi è importantissimo, comincia oggi una settimana molto difficile, se troviamo i 3 punti ci potranno dare forza per le prossime. Abbiamo affrontato partite infrasettimanali, è importante la stanchezza però non penso sia un motivo per togliere colpa alle nostre partite. Potevamo fare di più, dobbiamo essere compatti e cattivi»