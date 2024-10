Gigot Lazio, contro il Twente l’esordio in biancoceleste: il difensore vuole convincere Baroni e i tifosi

Gigot Lazio, questa sera contro il Twente il difensore francese partirà titolare e vuole stupire mister Baroni e tutti i tifosi biancocelesti

Arrivato in estate durante l’ultimo giorno di calciomercato dal Marsiglia, Samuel Gigot non ha ancora esordito con la maglia della Lazio. Questa sera in Europa League contro il Twente avrà la sua possibilità di convincere mister Baroni ed i tifosi biancocelesti.

Una condizione fisica non ottimale e un infortunio alla spalla avevano rallentato il suo percorso con l’aquila sul petto, ma ora Gigot vuole diventare un punto di riferimento per la difesa della Lazio.