Gigot, non è piaciuto il suo atteggiamento a Fabiani: cosa è successo durante Lazio Atalanta

Gigot non avrebbe avuto un comportamento consono durante Lazio Atalanta. ll centrale francese è stato redarguito da Fabiani

Sabato sera, durante Lazio–Atalanta, match valevole per la diciottesima giornata di Serie A, non sarebbe piaciuto l’atteggiamento avuto da Samuel Gigot in panchina. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il direttore sportivo Angelo Fabiani sarebbe sceso addirittura in campo per redarguirlo per un mancato riscaldamento.

Nel frattempo, per quanto riguarda la difesa, il club starebbe cercando profili per giugno. Ma non è da escludere che qualcosa possa tornare utile nell’immediato.