Gianmarco Dottori: «Vi racconto come è nato il brano sto qua con te e la reazione di Patric quando l’ha ascoltata»

Gianmarco Dottori, il cantante rilascia una curiosa intervista parlando del brano dedicato alla Lazio citando a riguardo il calciatore spagnolo

Ai microfoni di LSC ha parlato il cantante tifoso biancoceleste Gianmarco Dottori, il quale rilascia una curiosa intervista parlando del nuovo brano dedicato alla Lazio ossia Sto qua con te

PAROLE – È un brano che ho scritto anni fa, due anni fa avevo iniziato a buttare giù qualche parola dopo una partita. Mi sono sempre chiesto quali storie ci fossero dietro alle persone che occupano i seggiolini, esultano e alla fine la risposta è venuta spontanea: siamo tutti malati e pazzi per una “donna”, perché per me la Lazio è una donna. Siamo lì per un unico motivo, quando si ama lo si fa incondizionatamente. Essere presenti vale più di ogni parola

PATRIC – Sono andato a Formello, l’ho fatta ascoltare e mi sono ritrovato alla cena di Natale a cantarla. Non è l’inno della Lazio, non potrebbe mai sostituirlo ma se potesse entrare nel repertorio di quelle canzoni che fanno parte della storia del club ne sarei contento. È un brano che ho scritto per la gente, un omaggio ai tifosi. È una dedica d’amore sincera. La cosa che mi ha colpito è stato che mi sono ritrovato lì sul palco con Pellegrini e altri giocatori, Patric quando l’ha sentita è completamente impazzito