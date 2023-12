Giaccherini sicuro: «Il problema di questa Lazio ha un nome». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista

Emanuele Giaccherini, nel pre partita di Lazio-Cagliari su DAZN, ha parlato così della squadra di Sarri.

Le sue parole: «Deve essere una Lazio diversa da quella che non ha ottenuto risultati in campionato nell’ultimo periodo. Dopo la vittoria in Champions servirà svoltare a livello mentale, non è facile affrontare il Cagliari che è una squadra in salute. Hanno 10 punti in meno dell’anno scorso, 11 gol fatti in meno e 8 subiti in più. Il nome della Lazio si chiama Champions, sono tante le energie che spendi a livello mentale e i nuovi non si stanno esprimendo come ci si aspettava. La profondità della rosa c’è ma i giocatori devono dare qualcosa in più».