Lazio Women
Genoa Lazio Women, le biancocelesti calano la cinquina! Super Piemonte con una doppietta. I dettagli
Genoa Lazio Women, la formazione di Grassadonia si è imposta per 2-5 contro le liguri e balza al quarto posto a quota 22 punti
La Lazio Women non smette di sognare e lancia un segnale fortissimo al campionato. Dopo il mezzo passo falso interno contro il Como, le ragazze guidate da Grassadonia hanno espugnato il campo di Genova con un perentorio 2-5, portando a casa tre punti d’oro per la rincorsa alle zone nobili della classifica. La vittoria è arrivata al termine di una gara iniziata in in svantaggio, ma ripresa alla grande con carattere e qualità.
Dominio Lazio: la manovra offensiva travolge il Genova
Nonostante un avvio complicato, le biancocelesti hanno preso in mano il pallino del gioco grazie a una prestazione corale impeccabile. A sbloccare il tabellino e dare il via alla rimonta ci hanno pensato Emma Martin e Le Bihan, brave a capitalizzare le occasioni create. La manovra fluida della squadra ha messo alle corde la difesa ligure, confermando l’ottimo stato di forma del gruppo biancoceleste.
Protagoniste assolute: Piemonte e Goldoni trascinano la Lazio
Il vero strappo alla partita è arrivato dalle punte di diamante. Piemonte è stata la protagonista indiscussa del match con una splendida doppietta, dimostrando un fiuto del gol fuori dal comune. A segno anche Goldoni, per il 2-5 e mettendo in ghiaccio una vittoria fondamentale per il morale e la graduatoria. Grazie a questo successo, la Lazio sale a quota 22 punti, consolidando il quarto posto e accorciando sensibilmente sulle rivali.
Il tabellino del match
GENOA-LAZIO 2-5
Marcatrici: 9′
Acuti (G), 19‘ Martin (L), 27’
Le Bihan (L), 40‘, 70’
Piemonte (L), 45‘+2’
Ferrara (G), 53‘ Goldoni (L)
GENOA (4-3-3): Forcinella; Giles, Vigilucci, Hilaj, Curraj; Cuschieri (30
Ferrara), Cinotti, Lie Eghdami; Bahr, Gerogsdottir (75 Sondergaard), Acuti.
A disp.: Korenciova, Lipman, Bettalli, Abate, Di Criscio, Brgi, Monterubbiano, Giacobbo, Mele, Massa. All.: Sebastian De La Fuente
LAZIO (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes (75
Mesjasz), Connolly, DAuria; Visentin (60
Monnecchi), Goldoni, Benoit, Martin (66 Simonetti), Oliviero (75
Cafferata); Le Bihan, Piemonte (75 Karczewska). A disp.: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini. All.: Gianluca Grassadonia
Arbitro: Gioele Iacobellis (sez. Pisa)
Assistenti: Michele Decorato – Roberto Meraviglia
IV ufficiale: Daniele Chindamo
Operatore FVS: Yassine El Hamdaoui
NOTE. Ammonite: 13` Acuti (G)
Recupero: 2` pt
Serie A Women Athora | XIII giornata
Sabato 7 febbraio 2026, ore 12:30
Stadio “La Sciroba”, Genova“.
