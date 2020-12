Genoa, è arrivato Vavro: visite mediche in corso per il difensore

Vavro ha salutato la Lazio per vestire la maglia del Genoa. Il difensore sta sostenendo le visite mediche questa mattina

Il Genoa piazza il colpo Denis Vavro. Il difensore è già nel capoluogo ligure dove sta sostenendo le visite mediche con il club di Enrico Preziosi che mette a segno la prima operazione del mercato rossoblu.

Come riporta Sky Sport, Vavro è arrivato di buon mattino per sostenere le visite mediche di rito. Accordo con la Lazio per un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.