Genoa Lazio, in TV e streaming: ecco dove vedere il match

Genoa-Lazio, TV e streming: ecco dove vedere la gara del Ferraris, di domenica 3 gennaio, alle ore 15.00

La Lazio riparte da Marassi. La prima gara del 2021 sarà contro una storica bestia nera: il Genoa. Lo stadio presidiato dal Grifone è un vero e proprio tabù per i biancocelesti, Inzaghi ha rotto l’incantesimo la scorsa stagione, adesso dovrà ripetersi anche per dare un nuovo segno di continuità.

Ma dove seguire il match? La gara sarà visibile sulle reti Sky Sport e sulle piattaforme streaming come Sky Go e Now tv.