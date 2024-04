Genoa Lazio, dove vedere il match in diretta tv e streaming. La partita è in programma questo pomeriggio alle ore 18:30

Questo pomeriggio alle ore 18:30 è in programma l’anticipo della trentatreesima giornata di Serie A che vedrà affrontarsi la Lazio ed il Genoa. I biancocelesti, nonostante il periodo complicato, sono alla ricerca della seconda vittoria consecutiva dopo quella contro la Salernitana. Il match verrà trasmesso in esclusiva sull’applicazione di DAZN e, solo per gli abbonati SKY, sul canale Zona DAZN.