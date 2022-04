Genoa Lazio, Sarri esulta: l’intero attacco è a disposizione

Sarri ha di nuovo tutto l’attacco a disposizione per la gara di domani contro il Genoa: ballottaggio sugli esterni

Sarri può finalmente sorridere. Come riportato da Il Messaggero oggi in edicola infatti, per la sfida di domani contro il Genoa (fischio d’inizio alle 12:30), la Lazio avrà a disposizione l’intero reparto d’attacco.

Con Immobile inamovibile e Felipe Anderson in ottimo stato di forma, il ballottaggio aperto è quello tra Pedro e Zaccagni: l’italiano, 5 gol da dicembre, è al momento favorito.