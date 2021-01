Genoa Lazio, probabili formazioni: ballottaggio Muriqi-Caicedo

Genoa-Lazio è la gara in programma domani al Ferraris, per le ore 15.00. Di seguito le probabili formazioni dei due allenatori

La Lazio vola al Ferraris, per la prima gara del 2021. Ad attenderla ci sarà il Genoa di Ballardini, una vecchia conoscenza dalle parti di Formello. Inzaghi dovrà sopperire ai tanti infortuni, soprattutto a quello di Correa (alle prese con un’elongazione al polpaccio) e Luiz Felipe (fastidio alla caviglia). Muriqi e Caicedo si sfidano così per un posto da titolare accanto ad Immobile, con l’ecuadoriano che sembra in vantaggio sul compagno. Acerbi e Leiva hanno risposto bene agli ultimi allenamenti, ma starà al mister e al suo staff decidere se rischiarli oppure non forzarne il rientro. Di seguito, le probabili formazioni dei due allenatori:

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Pandev, Destro. All. D. Ballardini.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi.