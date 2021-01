La Lazio inizierà il suo 2021 al Ferraris contro il Genoa guidata come sempre da Luis Alberto e Immobile

Il 2021 della Lazio inizierà allo stadio Ferraris di Genova contro il Genoa. I biancocelesti ci tengono a iniziare l’anno in maniera opposta a come hanno chiuso il 2020 (sconfitta amara contro il Milan) e per farlo conteranno come sempre su Immobile e Luis Alberto.

Proprio lo spagnolo cercherà di segnare per centrare la terza rete consecutiva con la maglia della Lazio dopo quelle messe a referto contro Napoli e Milan. Questa miniserie positiva gli era già riuscita nel 3 volte nel 2017/18 senza mai riuscire a chiudere il tris con la maglia biancoceleste. Ci riproverà contro il Genoa.