Genoa Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming. Il match è in programma venerdì 19 aprile alle ore 18:30

Archiviata la partita contro la Salernitana, vinta per 4-1, la Lazio è pronta a preparare l’anticipo di campionato contro il Genoa in programma venerdì 19 aprile alle ore 18:30. Il match, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A, sarà disponibile per la visione in esclusiva sull’applicazione di DAZN e, solo per gli abbonati SKY, sul canale Zona DAZN.