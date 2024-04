Genoa Lazio, la decisione della Prefettura di Genova per la sfida: i tifosi biancocelesti non ci stanno. Tutti i dettagli

Niente trasferta per i residenti nel Lazio e, per chi arriva da fuori la Regione è obbligatorio possedere la tessera Millenovecento. Per chi aveva già acquistato i biglietti in altri settori sarebbe previsto il rimborso. Queste sono le decisioni prese dalla Prefettura di Genova che vieta di fatto la trasferta ai tifosi biancocelesti nel capoluogo ligure in vista della sfida di domani alle 18.30.

A far infuriare i supporters, come sottolinea il Corriere dello Sport, sono stati anche i tempi lunghissimi che la Prefettura stessa si sarebbe presa per decidere, con la comunicazione arrivata praticamente a circa due giorni dalla sfida. La Lazio si aspettava almeno di ricevere il via libera per i residenti nella Regione, ma così non è stato.