Genoa Lazio, le parole di Danilo Cataldi sulla vittoria faticosa per 2-3 allo stadio Marassi ai microfoni di DAZN

Il sogno continua, la Lazio continua il suo cammino verso la vette più alte del campionato: la squadra di Inzaghi è riuscita a sfatare anche il tabù Marassi, nell’ennesima partita al cardiopalma finita 2-3. Danilo Cataldi, autore del terzo gol decisivo, ha detto la sua sulla vittoria sudata ai microfoni di DAZN:

«E’ una cosa stupenda vedere tutti questi tifosi che sono venuti qui, oggi eravamo carichi soprattutto grazie a loro. Sognare è sempre bello e dobbiamo continuare con la testa bassa e vedremo fra un mese e mezzo in che posizione saremo. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e purtroppo non abbiamo fatto il secondo gol del raddoppio. Il Genoa è una grande squadra che corre tanto e si deve salvare e ha fatto una partita formidabile. Capita sempre che faccio il terzo gol a seconda di come finisce, non sono un goleador e non mi interessa segnare, basta vincere. Cosa mi ha detto il mister dopo il gol? C’erano molti attaccanti del Genoa e Inzaghi mi ha consigliato come muovermi dopo il cambio di schema. Il momento dell’imitazione è stato carino ma lui è l’allenatore e io il giocatore (ride ndr). Dobbiamo continuare così!».



Danilo Cataldi a Lazio Style Radio

«Sono punti pesanti, sono contento, continuiamo così. Sapevamo delle difficoltà, anche quando hanno messo un attaccante in più, con tutte le loro soluzioni offensive non sarebbe stato facile. Abbiamo dovuto soffirire gli ultimi 5 minuti dopo l’episodio del rigore. Il campo era scivoloso, non so se per il manto sopra o sotto, anche coi tacchetti di ferro c’era difficoltà a stare in piedi. Luis Albero? Volevo calciare io, lui ha preso il pallone e non avevo alcun problema, poi me l’ha lasciato e sono stato contento. L’importante era fare gol.

Oggi valeva tanto, loro sono una squadra ostica perchè hanno un nuovo equilibrio. Sapevamo cosa avremmo incontrato, siamo riusciti a portarla a casa, nel primo tempo non siamo riusciti a fare il secondo gol. Siamo una grande squadra, lo abbiamo dimostrato e lo stiamo continuando a fare».



Le parole di Cataldi in zona mista

