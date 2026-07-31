Gattuso ed il messaggio durissimo alla squadra: «Ora si fa sul serio. Voglio più verve. Al piattume preferisco un vaffa in più»

Gattuso cerca di spronare la Lazio in vista dell’inizio della nuova stagione di Serie A, il tecnico cerca di alzare immediatamente il livello

Gennaro Gattuso non vuole cali di tensione durante la preparazione estiva della Lazio. Alla ripresa della seconda parte del ritiro, l’allenatore biancoceleste ha tenuto un discorso chiaro e diretto allo spogliatoio, chiedendo maggiore intensità non soltanto durante le partite, ma anche in ogni singola seduta di allenamento.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico calabrese avrebbe ribadito ai giocatori la necessità di affrontare il lavoro quotidiano con più energia, carattere e partecipazione. Una richiesta precisa, arrivata in un momento complicato per l’ambiente biancoceleste, ancora in attesa di rinforzi dal mercato.

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Gattuso ed il discorso pronunciato nello spogliatoio

Gattuso pretende che il gruppo dia anima e corpo durante tutta la stagione. L’allenatore non vuole una squadra passiva o incapace di reagire, ma calciatori disposti anche a confrontarsi duramente pur di mantenere alto il livello competitivo.

IL MESSAGGIO ALLA SQUADRA – «Ora iniziamo a fare sul serio, voglio vedere più verve nelle sedute. Al piattume preferisco un vaffa in più».

Gattuso ed il battibecco con Taylor fa il giro del web

Poche ore dopo quel discorso si è verificato il confronto con Kenneth Taylor. L’olandese è stato allontanato momentaneamente dal campo durante la seduta mattutina, in seguito a un richiamo dell’allenatore ripreso anche dalle telecamere ufficiali della società.

Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando la preoccupazione di una parte della tifoseria. La situazione, però, è rientrata già nel pomeriggio: Taylor è tornato regolarmente ad allenarsi con i compagni dopo un chiarimento con Gattuso.

L’episodio sembra dunque essere stato soltanto l’applicazione concreta delle regole stabilite dal tecnico, deciso a intervenire immediatamente ogni volta che percepisce un calo di attenzione.

Prima Taylor e Tavares: nessuno avrà alibi

Taylor non è stato il primo giocatore richiamato durante il ritiro. In precedenza era toccato anche a Nuno Tavares, a conferma di come Gattuso non intenda concedere trattamenti differenti all’interno del gruppo.

L’allenatore vuole responsabilizzare tutti gli elementi della rosa e non permetterà che le difficoltà esterne diventino un alibi. Ogni distrazione verrà corretta, indipendentemente dal nome o dall’importanza del calciatore coinvolto.

Cresce l’attesa per il mercato della Lazio di Gattuso

La situazione intorno alla Lazio resta comunque delicata. Il mercato procede lentamente e la rosa presenta ancora diverse lacune. Gattuso avrebbe chiesto privatamente al direttore sportivo Angelo Fabiani e al presidente Claudio Lotito di accelerare alcune operazioni per consegnargli nuovi rinforzi.

Il tecnico, tuttavia, non vuole trasmettere la propria inquietudine alla squadra. La priorità è mantenere compatto lo spogliatoio e impedire che l’attesa per gli acquisti condizioni il lavoro sul campo. Per questo continuerà a pretendere intensità, concentrazione e personalità da chiunque indossi la maglia biancoceleste.