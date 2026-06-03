Gattuso e la nuova era biancoceleste tra grinta e rilancio tattico. Sullo sfondo il rapporto con i tifosi

Gennaro Gattuso è chiamato a far voltare pagina alla Lazio dopo due stagioni tra alti e bassi: ecco su cosa si baserà il lavoro dell’ex CT dell’Italia

La Lazio si prepara ad affrontare una nuova era sotto la guida di Gennaro Gattuso, ex commissario tecnico dell’Italia, chiamato a succedere a Maurizio Sarri. Dopo un’esperienza complicata con la Nazionale, conclusasi con risultati deludenti, Gattuso cerca riscatto e motivazioni nel club capitolino, determinato a riportare entusiasmo e competitività in una squadra reduce da stagioni opache e segnate da tensioni interne

La priorità del tecnico sarà recuperare la grinta e lo spirito combattivo dei giocatori, provati da pressioni esterne, dissidi con il presidente Claudio Lotito e una tifoseria difficile da convincere dopo la recente contestazione.

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Gattuso: lavoro tattico e nuove soluzioni sul campo

Sul fronte tattico, Gattuso proporrà un modello flessibile, partendo da un 4-2-3-1 che può trasformarsi in 4-3-3, garantendo solidità difensiva e dinamismo in fase offensiva. Questo assetto permetterà al tecnico di costruire sulle basi lasciate da Sarri, senza stravolgere del tutto i meccanismi già presenti, ma introducendo elementi di aggressività e intensità che da sempre caratterizzano il suo stile.

Gattuso, ricucire il rapporto con i tifosi e ripartire dalla compattezza

Un capitolo cruciale della nuova gestione riguarda il rapporto con i sostenitori. Dopo anni di alti e bassi e la contestazione della passata stagione, Gattuso dovrà lavorare anche fuori dal campo per riavvicinare la tifoseria alla squadra.

La combinazione tra risultati positivi, entusiasmo e un gioco più intenso sarà fondamentale per ristabilire la fiducia dei tifosi e creare un clima sereno all’interno dello stadio Olimpico. L’allenatore calabrese dovrà anche gestire il morale dei giocatori, motivandoli e facendo emergere il meglio dal gruppo, così da porre le basi per una Lazio competitiva.

Il ritorno in panchina di Gattuso rappresenta dunque un’occasione di rilancio sia per l’allenatore sia per la Lazio, chiamata a trasformare entusiasmo e grinta in risultati concreti.

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