Gattuso avvisa prima del Mantova: «Approccio fondamentale, dobbiamo capire cosa vogliamo essere»

Gattuso ha presentato così il proprio debutto ufficiale della stagione in Coppa Italia con la Lazio: le parole dell’ex CT in vista della sfida

A due giorni dal debutto ufficiale della Lazio contro il Mantova in Coppa Italia, Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Il tecnico biancoceleste ha raccontato le sensazioni che precedono la prima all’Olimpico, soffermandosi sul lavoro svolto durante la preparazione e sulla trasformazione tattica avviata dopo il ciclo di Maurizio Sarri.

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Gattuso e l’emozione dell’esordio: le considerazioni del tecnico biancoceleste

LE SENSAZIONI – «Ancora non ci sono emozioni, vi dico la verità, poi al momento dell’arrivo col pullman all’Olimpico si farà sentire quel formicolio nello stomaco… Per ora lavoriamo, c’è ancora tanto da fare e da vedere. In generale, sono molto soddisfatto del ritiro, avevo la mia idea ed ero consapevole di avere una squadra che ha voglia di lavorare. I ragazzi però sono davvero riusciti a sorprendermi. Venivano da una tipologia di calcio diversa, con un grandissimo allenatore come Sarri, e abbiamo provato – anzi, stiamo provando tuttora – a smontare tutto o quasi per fare qualcosa di differente».

L’APPROCCIO – «L’atteggiamento e l’approccio saranno fondamentali. Affronteremo una squadra che va a mille all’ora, che rischia tanto e fa una pressione ultra-offensiva. Ci servono voglia e personalità, dobbiamo essere bravi a non sbagliare approccio, senza dimenticarci la fatica che abbiamo fatto in questi 40 giorni di lavoro».

LA CRESCITA – «A tratti sì, ma ancora dobbiamo capire quando vogliamo andare sui riferimenti e quando invece fare blocco medio. Ancora non siamo perfetti su questo, dobbiamo capire meglio quando fare determinate cose e quando invece respirare».

LA NUOVA IDENTITÀ – «È troppo facile dire che servono tot mesi, la nostra bravura deve essere quella di accorciare i tempi e far capire quello che vogliamo. Dobbiamo capire bene cosa vogliamo essere, cosa vogliamo fare e come lo vogliamo fare. Su questo, davvero, i ragazzi mi hanno sorpreso. Non mi aspettavo in così poco tempo di vedere questa risposta dai miei giocatori. Speriamo di cominciare bene».