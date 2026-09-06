Gattuso: «Si fa sentire l’assenza dei tifosi all’Olimpico. Frattesi? Legame speciale con lui»

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha analizzato le tematiche d’attualità ai microfoni di “Sky Sport”. Le sue dichiarazioni

L’allenatore della Lazio Gennaro Gattuso ha tracciato un bilancio completo sul momento della squadra ai microfoni di Sky Sport. Spaziando dal lavoro quotidiano al complicato rapporto con la tifoseria, il mister ha rivelato dettagli inediti sul colpo Davide Frattesi. Vi riportiamo tutte le sue dichiarazioni:

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REAZIONE SQUADRA – «Abbiamo accolto innesti pieni di entusiasmo e motivazione, che si sono integrati subito bene con chi veste questa maglia da anni e nutre un profondo attaccamento ai colori. La sbandata iniziale in Coppa Italia è stata un colpo durissimo da mandare giù, ma la forza del gruppo si è vista nella capacità di rialzare immediatamente la testa e ripartire».

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ASSENZA TIFOSI – «Negare che l’atmosfera attorno a noi incida sulle prestazioni sarebbe una bugia. Giocare in un impianto prestigioso come l’Olimpico senza il sostegno del nostro pubblico si fa sentire, specialmente nel momento dell’esultanza per un gol o quando si affrontano i fischi nei momenti no. Senza gente sugli spalti parliamo di un altro sport. Rispetto la coerenza della curva, ma il mio desiderio più grande resta quello di rivedere presto lo stadio gremito di bandiere biancocelesti a spingerci».

RETROSCENA FRATTESI – «Non ho dovuto fare un’opera di persuasione: Davide Frattesi ha scelto la Lazio con convinzione ed è stato accontentato da una dirigenza che ha compiuto uno sforzo enorme per chiudere l’operazione. Con lui c’era già una sintonia speciale nata dai tempi dell’esperienza in Nazionale. Il merito di questo ritorno a casa va attribuito solo alla volontà del ragazzo e all’impegno straordinario dimostrato dal club».

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