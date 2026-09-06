Nodo Zaccagni in Nazionale: la mossa di Mancini per la Nations League

Il ct azzurro Roberto Mancini si prepara a diramare la lista dei convocati per la Nations League. Da monitorare la posizione di Zaccagni

In vista della prima sosta per le Nazionali prevista a fine settembre, l’Italia si prepara a tornare in campo per gli impegni di Nations League. Il commissario tecnico Roberto Mancini, dopo i recenti sopralluoghi negli stadi di Serie A per visionare da vicino i candidati azzurri, scioglierà gli ultimi dubbi soltanto venerdì 18, giorno delle convocazioni ufficiali. Tra i casi più spinosi sul tavolo del selezionatore c’è quello relativo a Mattia Zaccagni, come evidenziato anche dal quotidiano Il Corriere dello Sport.

Ultimissime Lazio LIVE: Diogo Leite in arrivo! Le novità in vista della sfida contro l’Udinese

Le valutazioni di Mancini sullo stato di forma di Zaccagni

L’esterno biancoceleste è finito al centro delle riflessioni del CT, il quale deciderà se inserirlo nella lista definitiva esclusivamente sulla base delle sue condizioni atletiche. Con il ritardo di condizione di Matteo Politano e i dubbi legati a Federico Bernardeschi, il recupero al 100% di Zaccagni diventa un tassello cruciale per garantire estro e imprevedibilità nell’uno contro uno sulla trequarti.

Le opzioni tattiche di Mancini e l’importanza di Zaccagni senza Chiesa

L’infermeria ha complicato notevolmente i piani del reparto offensivo azzurro, costringendo Roberto Mancini a rinunciare a pedine fondamentali come Federico Chiesa, Nicolò Zaniolo e Riccardo Orsolini. L’assenza forzata degli esterni titolari trasforma la candidatura di Mattia Zaccagni da semplice alternativa a vera e propria risorsa d’emergenza, capace di spaccare le partite sia dal primo minuto che a gara in corso.

La decisione finale di Mancini sull’impiego di Zaccagni in Nations League

Nelle prossime giornate di campionato il commissario tecnico Roberto Mancini monitorerà con estrema attenzione ogni singolo minuto giocato da Mattia Zaccagni. Se le risposte sul campo confermeranno la piena tenuta fisica del giocatore, il talento della Lazio otterrà la chiamata ufficiale per trascinare l’attacco dell’Italia nell’imminente appuntamento di Nations League.