Gattuso conferma Mandas, sarà lui il titolare nella prossima stagione

Il nuovo tecnico biancoceleste Rino Gattuso conferma Mandas come titolare nella prossima stagione nonostante l’ottimo impatto di Motta

In casa Lazio si preannuncia una vera e propria rivoluzione tra i pali in vista della prossima stagione. Il nuovo tecnico biancoceleste, Gennaro Gattuso, ha già le idee chiarissime su chi dovrà difendere la porta della formazione capitolina, ma il futuro della retroguardia è legato a doppio filo a una scadenza di mercato imminente oltremanica.

Come rivelato dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’intera programmazione tecnica di Ringhio dipende strettamente dalle decisioni del Bournemouth.

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La scelta di Gattuso per il portiere titolare Mandas

L’allenatore calabrese ha rotto gli indugi: il prescelto per guidare la difesa è Christos Mandas. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Gattuso ha già avuto un colloquio telefonico molto positivo con l’estremo difensore greco per illustrargli il progetto e garantirgli la maglia da titolare. Questa mossa scatenerebbe un effetto domino: Edoardo Motta tornerebbe a ricoprire il ruolo di secondo portiere, mentre Ivan Provedel verrebbe ufficialmente messo sul mercato per fare cassa.

Il Bournemouth e il riscatto del portiere titolare Mandas

Il ritorno a Formello del classe 2001 non è però ancora scontato. Il Bournemouth vanta infatti un diritto di riscatto fissato a gennaio a circa 18 milioni di euro. Gli inglesi hanno tentato a più riprese di trattare con la Lazio per ottenere uno sconto sulla cifra pattuita, scontrandosi tuttavia contro il muro alzato dalla dirigenza laziale. L’avventura in Premier League del portiere greco non è andata come sperato, avendo collezionato meno minutaggio rispetto alla sua precedente esperienza a Roma.

La data decisiva per il portiere titolare Christos Mandas

Tutti i dubbi verranno sciolti entro una settimana. La clessidra per il club inglese si svuoterà definitivamente lunedì 15 giugno, giorno in cui scadrà ufficialmente l’opzione di riscatto. Se il Bournemouth non sborserà i 18 milioni previsti, Mandas rientrerà immediatamente nella Capitale per raccogliere l’eredità di Provedel e iniziare la sua nuova avventura da leader della retroguardia di Gattuso.