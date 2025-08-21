Garlaschelli: «Lazio buona squadra, ma quel vuoto non è mai stato colmato». Le dichiarazioni del doppio ex verso la sfida col Como

Una leggenda biancoceleste con il cuore diviso a metà. Renzo Garlaschelli non è solo l’eroe dello storico scudetto della Lazio del 1974, ma anche un ex giocatore del Como, il club con cui ha iniziato la sua carriera. Chi meglio di lui, dunque, per analizzare la sfida di domenica, un esordio che mette di fronte due squadre con ambizioni e filosofie diverse. Da un lato, una Lazio che riparte da un “porto sicuro” come Maurizio Sarri, ma con un mercato bloccato che ne frena le ambizioni; dall’altro, un Como “predestinato”, guidato da un giovane talento come Cesc Fàbregas e rinforzato da una campagna acquisti scintillante. A La Gazzetta dello Sport l’ex attaccante offre la sua prospettiva unica, con la competenza di chi conosce entrambi gli ambienti e la passione di un doppio ex che non ha mai dimenticato le sue radici.

COMO-LAZIO – «Sarà un debutto difficile per entrambe. La Lazio trova un avversario che già l’anno scorso ha fatto bene e che si è rinforzato con tanti acquisti».

IL MERCATO BLOCCATO – «Un vero peccato. L’anno scorso è andata complessivamente molto bene, tranne poi perdersi nel finale. È una buona squadra, con qualche innesto mirato sarebbe diventata ancora più forte».

COSA SERVE – «Secondo me sarebbe servito qualcosa in attacco, reparto nel quale ci sono buoni giocatori, ma manca un vero bomber. Il vuoto lasciato da Immobile non è stato ancora colmato».

SARRI – «La sua presenza è un valore aggiunto per la squadra. Che, ripeto, secondo me è forte anche senza acquisti».

DOVE PUÒ ARRIVARE – «Io credo che abbia tutte le carte in regola per giocarsi insieme ad altre formazioni la qualificazione in una coppa europea».

LA PARTENZA SARÀ FONDAMENTALE – «Sarri ha avuto il vantaggio di poter lavorare sin dal primo giorno di ritiro sul gruppo definitivo. È un particolare da non sottovalutare».

IL COMO – «Una formazione di livello, con tanti giovani interessanti».

FABREGAS – «Fabregas ha già fatto bene nella scorsa stagione. È un tecnico di valore che dà alla squadra un gioco spettacolare. La società gli ha regalato molti elementi di prospettiva, ora lo aspetta un compito non facile, ma lui ha dimostrato di essere all’altezza».

PUÒ ESSERE LA SORPRESA DEL CAMPIONATO – «È una squadra interessante, ma io ci andrei cauto con certi pronostici. Il progetto è sicuramente valido, ma sia alla società sia all’allenatore va dato tempo».