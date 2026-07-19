Hanno Detto
Galassi si presenta sui social: «Infinitamente felice di iniziare questo nuovo progetto»
Il centrocampista classe 2007 ex Real Madrid Galassi carico per l’arrivo alla Lazio: le prime parole social per il nuovo giocatore biancoceleste
Bruno Galassi è un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista spagnolo classe 2007 si è trasferito a titolo definitivo dal Real Madrid, con una percentuale sulla futura rivendita inserita nell’operazione. Un innesto giovane e di prospettiva per il club biancoceleste, che continua a guardare anche ai talenti internazionali per costruire il proprio futuro.
Nato a Lleida il 7 febbraio 2007, Galassi è un centrocampista centrale di piede destro, alto 1,84 m e con doppia cittadinanza spagnola e argentina. Il suo arrivo dalla cantera del Real Madrid rappresenta un investimento interessante per la Lazio, pronta ad accompagnarlo nel nuovo percorso in Italia.
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Le prime parole del nuovo biancoceleste
Dopo l’ufficialità del trasferimento, Galassi ha espresso sui social tutta la sua soddisfazione per l’inizio della nuova avventura con la Lazio:
«Infinitamente felice di iniziare questo nuovo progetto. Grazie alla mia famiglia e alle persone che fanno parte del mio team. Con il desiderio di lavorare, crescere e dare il meglio di me per questo club. Che vengano cose buone!! Forza Lazio!».
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L’acquisto di Galassi come investimento per il futuro
La Lazio inserisce così nel proprio progetto un profilo giovane, cresciuto in un contesto di alto livello come quello del Real Madrid. Galassi arriva in biancoceleste con margini di crescita importanti e con la volontà di misurarsi in una nuova realtà calcistica.
Per il classe 2007 si apre ora una fase fondamentale: ambientamento, lavoro quotidiano e crescita all’interno del mondo Lazio. Le sue prime parole raccontano entusiasmo e voglia di mettersi subito a disposizione del club.
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