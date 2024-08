Galarza Lazio, ecco chi è il CLASSE 2002 del Genk che piace ai biancocelesti per il CENTROCAMPO

Galarza Lazio, ecco chi è il centrocampista argentino classe 2002 del Genk con un passato al Boca Juniors che piace ai biancocelesti

Tra gli obiettivi del calciomercato Lazio oggi il Corriere dello Sport ha fatto il nome di due giovani prospetti: il brasiliano Alexsander e l’argentino Matias Galarza.

Sul secondo, classe 2002 in forza al Genk ed ex del Boca Juniors, dal Belgio viene riportato un interesse dei biancocelesti: centrale di qualità, ma adattabile anche come mediano per il 4-2-3-1 pensato da Baroni: la sua valutazione si aggira attorno ad una cifra inferiore ai 10 milioni.