Gaetano pre Cagliari Lazio: «C'è tanta voglia di vincere stasera. Loro sono forti, ma credo in una cosa» - Lazio News 24

Gaetano si esprime così su Cagliari Lazio: ecco le dichiarazioni dell’attaccante rossoblu

In vista della sfida di Serie A tra Cagliari e Lazio, Gianluca Gaetano, centrocampista rossoblù, ha parlato nel pre partita mostrando grande determinazione e fiducia nella squadra. Intervistato dai microfoni di DAZN, Gaetano ha voluto sottolineare l’approccio coraggioso che il Cagliari adotterà contro i biancocelesti di Maurizio Sarri, evidenziando come l’obiettivo sia quello di affrontare la partita senza timori e con grande motivazione.

«Siamo venuti qui per fare una partita di coraggio senza avere paura della Lazio, ce la metteremo tutta – ha dichiarato Gaetano –. C’è voglia di vittoria perché non vinciamo da 5 partite, sarebbe un’opportunità importante per noi. Pisacane ha una carica incredibile, è pazzesco». Le parole del centrocampista mettono in evidenza l’intensità e la determinazione della squadra sarda, pronta a dare battaglia anche contro un avversario come la Lazio, che finora ha mostrato solidità e qualità sotto la guida di Sarri.

La sfida contro la Lazio rappresenta per il Cagliari un momento chiave per interrompere il digiuno di risultati e dare nuova fiducia al gruppo. La squadra di Gaetano dovrà affrontare una Lazio attenta, compatta e capace di colpire in contropiede, ma il centrocampista rossoblù evidenzia come l’atteggiamento giusto possa fare la differenza: «Ce la metteremo tutta», ribadisce, sottolineando l’importanza di entrare in campo senza paura e con la giusta mentalità.

L’approccio mentale sarà fondamentale anche per contrastare la qualità tecnica della Lazio, una squadra capace di sviluppare gioco e creare occasioni grazie ai suoi interpreti di talento. Gaetano, parlando di Pisacane, ha voluto mettere in luce il ruolo motivazionale dei leader dello spogliatoio, sottolineando come la presenza di giocatori carismatici possa influenzare positivamente la prestazione di tutta la squadra.

Il match tra Cagliari e Lazio sarà quindi un test importante per misurare la capacità dei sardi di competere contro squadre di alta classifica, ma anche per confermare la solidità e le ambizioni dei biancocelesti. La partita, oltre a rappresentare un’occasione per punti fondamentali in classifica, sarà anche un banco di prova per la mentalità e il carattere dei giocatori.

Con queste premesse, il Cagliari si prepara ad affrontare la Lazio con coraggio, determinazione e spirito di squadra, pronto a lottare per ogni pallone e a cercare la vittoria che manca da cinque giornate, mentre la Lazio proverà a confermare la propria superiorità tecnica e tattica.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO