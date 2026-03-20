Futuro Tavares, nodo da sciogliere! Verso la permanenza o la partenza? Le ultime

Futuro Tavares, il presente pone delle basi solide! La continuità del giocatore è il fattore chiave: le ultime novità

Il futuro di Nuno Tavares alla Lazio è stato uno dei temi più discussi negli ultimi mesi, e come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, le cose sembrano aver preso una piega inaspettata! A gennaio, l’esterno portoghese sembrava destinato a lasciare Formello dopo aver collezionato solo 8 presenze senza mai scendere in campo da titolare. Un addio quasi certo, con il calciatore che era stato accostato al Besiktas e anche a una proposta più vantaggiosa economicamente dall’Arabia Saudita!

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Nuno Tavares Lazio, la fiducia di Sarri

Nonostante le trattative, Nuno Tavares è rimasto alla Lazio e Maurizio Sarri ha provato a dargli fiducia. Nelle ultime tre partite è stato titolare, accumulando 19 presenze stagionali e un assist. Il tecnico sembra aver creduto nelle sue qualità e questo potrebbe significare che il calciatore possa far parte della rosa anche nella prossima stagione, con il contratto che scade nel 2029! Tuttavia, il classe 2000 ha ancora pochi mesi per convincere definitivamente Sarri della sua continuità e valore.

Lazio, il mercato di Tavares e la valutazione del giocatore

Sul fronte mercato, la Lazio potrebbe cercare di cedere Tavares, ma la valutazione del giocatore è cambiata. Se a gennaio sembrava possibile una cessione per 10-12 milioni di euro, ora questa cifra sembra insufficiente, con il club che potrebbe chiedere molto di più. L’Arsenal, che ha una percentuale sulla rivendita del 40%, osserva con interesse la situazione. L’idea iniziale di Lotito di cedere il calciatore per 50 milioni sembra ora lontana dalla realtà.

Nuno Tavares Lazio, la chiave per il futuro del calciatore

Il prossimo periodo sarà cruciale per Nuno Tavares. Se riuscisse a mantenere la continuità di rendimento e dimostrasse di poter essere un elemento chiave per la Lazio, potrebbe guadagnarsi una permanenza duratura nel club. In caso contrario, la sua cessione potrebbe essere inevitabile, con diverse squadre che seguiranno con attenzione la sua evoluzione nelle ultime partite della stagione.