Futuro Tavares: il Besiktas ha l’intesa con la Lazio! Il Como farà un ultimo tentativo

Futuro Tavares: l’esterno portoghese lascerà la Lazio in questa sessione di calciomercato. Il Como ci proverà, ma i turchi sono in netto vantaggio

Il processo di rinnovamento della rosa della Lazio non sembra destinato a fermarsi. Dopo le partenze già definite di Valentín Castellanos, Matteo Guendouzi, Christos Mandas e Alessio Romagnoli (per gli ultimi due manca l’ufficialità), il club biancoceleste si prepara a salutare un altro elemento importante: Nuno Tavares. L’esterno portoghese è infatti sempre più vicino alla cessione, in un’operazione che potrebbe garantire nuove risorse economiche al presidente Claudio Lotito.

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il futuro del laterale lusitano sembra ormai segnato, con il Besiktas in netto vantaggio nella corsa al suo cartellino.

Lazio, Nuno Tavares pronto a lasciare Formello

Arrivato con grandi aspettative, Nuno Tavares, esterno sinistro portoghese classe 2000, è stato spesso limitato dagli infortuni. Nonostante alcune prestazioni positive, il suo percorso in biancoceleste è stato segnato da alti e bassi, spingendo la dirigenza a valutare seriamente una cessione già in questa finestra di mercato.

Il trasferimento al Besiktas appare la soluzione più concreta, anche se nelle ultime ore si è registrato un nuovo tentativo del Como, pronto a inserirsi nella trattativa. Tuttavia, la pista turca resta la più calda.

Futuro Besiktas, ecco cosa filtra

Dal punto di vista economico, l’operazione rappresenterebbe un affare importante per la Lazio. La cessione di Nuno Tavares dovrebbe portare nelle casse del club circa dieci milioni di euro, di cui ben cinque di plusvalenza. Un dato significativo, soprattutto in un momento in cui la società è chiamata a riequilibrare i conti e a rispettare i parametri economici.

Questa strategia conferma la linea tracciata da Lotito: cedere i giocatori considerati sacrificabili per generare risorse utili a sostenere il bilancio e pianificare eventuali nuovi innesti.

Futuro Tavares e rivoluzione interna alla Lazio

L’uscita di Nuno Tavares si inserisce in un quadro più ampio di profonda ristrutturazione. Le partenze di Castellanos, Guendouzi hanno già cambiato il volto della squadra, e altre operazioni potrebbero seguire nei prossimi giorni.

La sensazione è che il mercato della Lazio sia tutt’altro che chiuso: le cessioni restano centrali nella strategia del club, con l’obiettivo di costruire una rosa più sostenibile e funzionale al nuovo corso tecnico. La partenza di Tavares, se confermata, sarà solo un altro tassello di una rivoluzione ancora in pieno svolgimento.

LEGGI ANCHE: Romagnoli VS Lotito, scintille tra i due: «Mi avevi detto che avresti rinnovato». «Voglio andare via!»