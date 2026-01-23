Calciomercato
Romagnoli VS Lotito, scintille tra i due: «Mi avevi detto che avresti rinnovato». «Voglio andare via!»
Romagnoli VS Lotito: a quanto filtra c’è stato un confronto acceso tra il difensore centrale e il presidente della Lazio. Lo scambio tra i due
Il tema del momento in casa Lazio è l’imminente addio del difensore Alessio Romagnoli, promesso sposo dell’Al Sadd del tecnico Roberto Mancini. L’offerta del club saudita si sta avvicinando agli 8/9 milioni richiesti dal patron Claudio Lotito per liberare il centrale ex Milan.
A quanto filtra c’è stato un acceso confronto tra il centrale e lo stesso presidente dei biancocelesti! Il classe 95′ ha accusato Lotito di non aver proseguito nei contatti per il rinnovo del suo contratto, finendo così per iniziare a valutare la separazione che va delinandosi in questa sessione di calciomercato. La ricostruzione:
Romagnoli ha chiesto «Mi liberi, voglio andare via», al quale Lotito avrebbe risposto – come riportato da Alfredo Pedullà – «Mi avevi detto che avresti rinnovato: lo hai detto all’allenatore che vai via?». Perentoria la risposta del difensore scuola Roma: «L’ho detto anni fa. Poi, senza aver avuto nessun riscontro in tal senso, ho perso un’altra scelta».
