Futuro Sarri, tra l’amore per la Lazio e scenari allettanti! Cosa emerge

Futuro Sarri, non è certo che il destino del Comandante prosegua in biancoceleste! Ecco quanto scaturito in merito

Il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio è sempre più incerto. Come riportato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste potrebbe essere prossimo a una separazione dal club, ma l’ostacolo principale resta il contratto che lo lega al club fino al 2028, con uno stipendio netto di oltre 5 milioni di euro, che sale a 10 milioni lordi. Secondo quanto rivelato, Mau potrebbe chiedere di essere liberato solo in caso di proposta allettante, con una situazione economica simile o migliore!

Ultimissime Lazio LIVE: gli aggiornamenti su Taylor e Dia! Le novità sul futuro di Tavares

Maurizio Sarri Lazio, un futuro incerto a causa del contratto

Nonostante le voci che parlano di una possibile separazione, la Lazio non sembra intenzionata a svincolare Sarri senza una proposta concreta. Il contratto pesante potrebbe rallentare il tutto, ma il Comandante è disposto a prendere in considerazione offerte di club che gli possano garantire un progetto interessante, sia dal punto di vista economico che tecnico.

Sarri Lazio, la tentazione Firenze e Bologna

Diverse piazze potrebbero affascinare Sarri, e tra queste figura Firenze, una città che il tecnico ha già menzionato in passato con affetto, ringraziando i tifosi viola per l’affetto dimostrato quando firmò con la Lazio. La Fiorentina sarebbe un progetto che stuzzicante, anche se la situazione attuale potrebbe non consentire un trasferimento immediato. Un altro club che potrebbe far gola a Sarri è il Bologna, ma il tecnico ha un forte legame con la Lazio e non vuole essere visto come colui che paga le colpe della dirigenza di Claudio Lotito.

Sarri Lazio, attesa per il futuro

Se non dovesse arrivare un’offerta convincente, Sarri si metterà in attesa, con la possibilità di riprendere il lavoro con la Lazio o valutare alternative ulteriori. Il futuro del tecnico è ancora tutto da scrivere, ma la situazione contrattuale rende la sua partenza più complessa!