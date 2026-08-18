Sirene di mercato per Artistico! Blitz del Padova: è emerso un movimento concreto

Sirene venete per Gabriele Artistico della Lazio! Scatto del Padova: l’interesse si rivela concreto. Cosa filtra

Il futuro di Gabriele Artistico rappresenta uno dei temi più caldi e ancora da definire all’interno delle strategie estive in casa Lazio. Il giovane centravanti, classe 2002, è rientrato alla base dopo la parentesi vissuta in prestito con la maglia dello Spezia e sta cercando di sfruttare ogni singolo allenamento sul campo per convincere lo staff tecnico delle proprie qualità. Tuttavia, la dirigenza biancoceleste dovrà presto sciogliere le riserve riguardo alla sua permanenza, poiché l’attaccante gode di un forte e concreto estimatore nel panorama calcistico nazionale.

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L’interesse del Padova per Gabriele Artistico

La situazione legata all’attaccante ha attirato l’attenzione di diversi club ambiziosi desiderosi di rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione agonistica. Come rivelato dal noto giornalista esperto di trattative Gianluca Di Marzio, il Padova si è mosso concretamente per sondare il terreno e capire i margini di fattibilità per l’arrivo di Gabriele Artistico, individuato come profilo ideale per garantire gol e profondità alla manovra della squadra veneta!

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Le strategie della Lazio e la decisione sul futuro

Per il club capitolino la gestione del giocatore rappresenta un nodo cruciale da risolvere nelle prossime settimane di trattative estive. La Lazio valuta attentamente se concedere una nuova opportunità di crescita tramite un’altra cessione a tempo o valutare proposte a titolo definitivo. Nel frattempo, il centravanti continua a lavorare in attesa di novità definitive che possano delineare con precisione la sua prossima destinazione professionale nel campionato italiano.